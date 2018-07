Copasir, Guerini presidente

(Fotogramma /Ipa)

Lorenzo Guerini è stato eletto presidente del Copasir. L'esponente del Pd ha ottenuto 8 voti. La votazione per Guerini ha registrato 8 voti a favore, una scheda bianca un assente (Elio Vito).

"Il Copasir inizierà il suo lavoro in concreto la prossima settimana, martedì riuniremo l'Ufficio di presidenza e tutti insieme decideremo quali saranno i temi all'attenzione del Comitato", ha spiegato Guerini ai cronisti alla Camera che gli chiedevano se il Copasir metterà subito all'Odg la questione migranti.

"Voglio ringraziare tutti i parlamentari, in particolare il Pd per aver indicato il mio nome per la presidenza - ha poi detto il neo presidente del Copasir -. L'avvio dei lavori delle commissioni di garanzia e delle Giunte è un passaggio fondamentale per i lavori del Parlamento".