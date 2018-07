Saviano: "Su Facebook falsità montate contro di me"

(Fotogramma)

"Dalla pagina FB 'Vogliamo il Movimento 5 stelle al governo' è stata diffusa questa cazzata. Una falsità montata ad arte, una citazione e una fonte inventate. La bufala è ovviamente stata condivisa da migliaia di persone che ci hanno creduto ciecamente, senza un minimo di capacità di raziocinio". Così lo scrittore Roberto Salviano interviene su Facebook in merito alla bufala che lo riguarda. Il post lanciato dal 'Vogliamo il Movimento 5 stelle al governo' giovedì scorso - e ancora non rimosso - è un fermo immagine dell'autore di Gomorra tratto da Rai Uno. Sotto la foto compare la citazione a 'Che tempo che fa' - ovviamente falsa - a lui attribuita: "Sinceramente preferisco salvare i rifugiati e miei fratelli clandestini, che aiutare qualche terremotato italiano piagnucolone e viziato". Il post fino ad oggi è stato condiviso oltre 4.000 volte.

"Sono abituato alla falsità sistematica su di me - denuncia Saviano -. Hanno perso ogni credibilità e ormai la loro comunicazione non ha più alcuna serietà, è solo banale trollaggio che riduce la politica a rancore e tifoseria. Se arrivano a doversi inventare queste cose che anche il più ingenuo capirebbe essere un'invenzione, è la prova finale che le loro argomentazioni non tengono. P.S. La bufala è ancora presente sulla pagina. Cialtroni infiniti".