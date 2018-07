Bufera su deputato velista, i 5S: "Si dimetta"

(Foto da Facebook/Andre a Mura)

Il Movimento Cinquestelle invoca le dimissioni di Andrea Mura, il deputato grillino che in Parlamento ha il record di mancate presenze. "Svolgere il ruolo di parlamentare è un privilegio, un servizio reso al Paese e ai cittadini, peraltro molto ben retribuito - scrivono in una nota congiunta i capigruppo M5S alla Camera e al Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli -. E' un incarico che richiede impegno quotidiano, lavoro, dedizione. Se il deputato del MoVimento 5 Stelle Andrea Mura ritiene di voler continuare a dedicarsi prevalentemente ad altre attività, trascurando il mandato che gli hanno assegnato i cittadini alla Camera, ha una sola via da seguire: quella di presentare le dimissioni da parlamentare".

"Il nostro obiettivo - proseguono - è quello di dare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini, per farlo c'è bisogno di un impegno costante e attento", concludono gli esponenti del M5S.

Mura è stato accusato dal suo compagno di banco a Montecitorio, l'azzurro Ugo Cappellacci, di essersi presentato in aula solo 8 volte su 220 votazioni. Accuse alle quali il diretto interessato aha replicato in un'intervista a 'La Nuova Sardegna'. "L'attività politica non si svolge solo in Parlamento", ha sottolineato Mura interpellato dal quotidiano sardo.

Il deputato 5 Stelle, velista dell'anno nel 2011 e nel 2014, ha spiegato di aver messo subito in chiaro il suo punto di vista. "Io l'ho detto fin dall’inizio - ha osservato -, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani. D'altronde - ha aggiunto -, ci sono un sacco di parlamentari che vanno alla Camera e passano il loro tempo a farsi i selfie in aula. Io - ha concluso Mura - no, ho altro da fare".

Secondo quanto ha riportato 'La Nuova Sardegna' i dati del monitoraggio di OpenParlamento sull'attività parlamentare danno ragione a Cappellacci. Lo skipper è risultato assente oltre il 96% delle volte dall'inizio della legislatura. Il quotidiano ha tuttavia precisato che i numeri diffusi da OpenParlamento si riferiscono alle votazioni elettroniche valide svolte in aula.