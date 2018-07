Terremoto, governo: rilievi Colle in decreto proroghe

(FOTOGRAMMA)

Il Governo accoglierà i rilievi del Presidente Mattarella sul provvedimento terremoto probabilmente nel decreto proroghe. E' quanto si apprende da fonti della maggioranza, che sottolineano come i rilievi mossi dal Colle siano comunque circoscritti all'articolo 07 del decreto e dunque riguardino norme, inserite con un emendamento da parte della Lega, che possono essere corrette con un intervento normativo di prossima approvazione.

In giornata il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, aveva fatto sapere che "il Governo valuta con la dovuta attenzione i rilievi espressi dal Capo dello Stato nella promulgazione della legge di conversione del decreto contente misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto", in merito all'articolo 07 del provvedimento, "con la volontà condivisa di dare risposte urgenti ed efficaci ai cittadini in difficoltà".