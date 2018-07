La profezia di Silvio

Silvio Berlusconi (FOTOGRAMMA)

"Guardando quello che succede tra i componenti del governo, penso che tra alcuni mesi, non dico che si arrivi a un anno, il governo non troverà più l'intesa con i Cinque Stelle e si tornerà a votare". Lo ha detto Silvio Berlusconi durante il suo intervento all'aula dei gruppi della Camera per l'incontro con gli esponenti di Forza Italia.

"Sono convinto - ha proseguito - che per far riprendere agli italiani un po' di fiducia nella politica, dobbiamo ribadire il valore della coerenza: non si può, per andare al governo, contraddire tutto o gran parte di quello che si è detto fino al giorno prima e poi aspettarsi che gli elettori si fidino ancora dei politici".



"Questo vale per tutti - ha aggiunto Berlusconi - ma dovrebbe valere a maggior ragione proprio per chi ha chiesto e ottenuto i voti in nome del cambiamento, della lotta alla vecchia politica, ai suoi metodi, ai suoi riti. Anche in questo i grillini si sono dimostrati peggiori della politica che dicevano di voler cambiare".