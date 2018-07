Rai, c'è l'accordo: Salini ad e Foa presidente

(Fotogramma)

Trovato l'accordo sulle nomine Rai per i nomi di amministratore delegato e presidente di viale Mazzini. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha proposto al Consiglio dei ministri i nomi di Fabrizio Salini, indicandolo per la carica di amministratore delegato, e di Marcello Foa per la carica di consigliere di amministrazione. Lo comunica il Mef.

"Alla Rai oggi diamo il via a una vera rivoluzione culturale" ha commentato il vicepremier Luigi di Maio, alla fine del Consiglio dei ministri. Per Di Maio Salini e Foa, sono nomi che "il presidente del Consiglio e il Cdm hanno ritenuto all'altezza di questa grande sfida per liberarci dei raccomandati e dei parassiti".

Salini, indicato da Tria per la carica di ad, è romano e ha 51 anni. Uomo dei media e non della politica, tra gli ultimi incarichi ricoperti c'è quello di direttore di La7 e La7d dal novembre 2015 al giugno 2017. Da gennaio scorso è direttore generale di Stand By Me, la società di produzione fondata da Simona Ercolani.

Da un'isola greca nella quale sta trascorrendo le vacanze, Foa commenta così all'Adnkronos la sua designazione a consigliere d'amministrazione Rai, in attesa della nomina a presidente: "Sono molto contento, orgoglioso e stupito. L'ho saputo stanotte altrimenti non sarei mai partito...".

"Mi impegno sin d'ora - scrive Foa sul suo profilo Facebook - per riformare la Rai nel segno della meritocrazia e di un servizio pubblico davvero vicino agli interessi e ai bisogni dei cittadini italiani". E aggiunge: "Sono orgoglioso ed emozionato per la nomina a presidente della Rai, che è giunta inaspettata nell'arco di pochissime ore". "Ringrazio di cuore il primo ministro Giuseppe Conte, i vice premier Matteo Salvini e Luigi di Maio, il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia Giovanni Tria per la fiducia accordatami - aggiunge Foa - Sin dai tempi del mio maestro Indro Montanelli, mi sono impegnato per un giornalismo intellettualmente onesto e indipendente e da oggi rinnovo questo impegno morale nei confronti dei giornalisti e di tutti i collaboratori della Rai. Grazie di cuore al Gruppo Corriere del Ticino per questi splendidi anni trascorsi assieme. E' stato un onore, lascio con commozione una squadra meravigliosa", conclude.

Su Twitter l'ex premier Paolo Gentiloni a proposito dei nomi indicati ha scritto: "Un sovranista indicato per la presidenza #Rai Usciremo dall'Eurovisione?".