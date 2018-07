"Xenofobo": l'isola di Maiorca contro Salvini

(FOTOGRAMMA/IPA)

"Pazzesco, insulti senza confini. La sinistra vota che non mi vuole a Maiorca? Chi se ne frega, le mie vacanze le faccio in Italia!". E' quanto scrive su Facebook Matteo Salvini dopo l'approvazione da parte del Consell de Mallorca di una mozione per dichiarare il ministro dell'Interno e vicepremier persona non grata sull'isola delle Baleari.



La mozione presentata da Podemos, Més e PSIB (Partido Socialista de las Islas Baleares) - si legge sul 'Diario De Mallorca' - è stata approvata all'unanimità dopo l'ok a due emendamenti, di cui uno proposto dal Partito popolare, in cui viene condannata la proposta di Salvini relativa al censimento dei rom.

Secondo quanto affermato dalla portavoce di Podemos nel Consiglio, Aurora Ribot, le dichiarazioni di Salvini sono "terribili e oltraggiose", cariche di "una xenofobia molto seria e preoccupante e un evidente disprezzo per la vita e la dignità umana". Ecco perché, ha aggiunto Ribot, per la mozione è stato richiesto "consenso e unità" senza "colori politici".