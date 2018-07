Marcello Foa si difende

(Facebook /Marcello Foa)

"Mi descrivono come Belzebù, evidentemente non mi conoscono. Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomeno le istituzioni". Lo sottolinea il giornalista e scrittore Marcello Foa, designato alla presidenza della Rai, dopo le polemiche per le sue presunte posizioni sovraniste, in un colloquio con 'Il Messaggero'. "Si sta facendo un gran baccano. Ma non ci saranno problemi - spiega - . Io vorrei rinnovare la Rai e riportarla al suo vecchio splendore".