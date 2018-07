Di Maio: "Subito flat tax e reddito di cittadinanza"

(Fotogramma)

''I vincoli di bilancio? Deve essere chiaro che reddito di cittadinanza e flat tax insieme alla abolizione della legge Fornero sono emergenze sociali. Si devono realizzare il prima possibile. Anzi, subito''. Così il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera sui principali punti del governo da realizzare e sulla posizione del ministro Tria che parla di vincoli di bilancio. ''I vincoli di bilancio - dice Di Maio - ancora li dobbiamo conoscere''.

''La Tav - ha continuato il ministro parlando di Alta Velocità - è nel contratto di governo e c'è scritto che va ridiscussa e il ministro Toninelli a breve incontrerà il suo omologo francese proprio per ripensare un progetto ideato 30 anni fa e non ci sono penali in caso di revisione. Mentre sul Tap, bisogna ascoltare le comunità''. E per Di Maio, il M5S non si sta rimangiando alcune battaglie storiche: ''No, sia chiaro. Ma tratta di opere non in correlazione'' e sul Tap in particolare ''dico che bisogna parlare con il sindaco di Melendugno e con i cittadini".