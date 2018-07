Salvini: "Tanti nemici, tanto onore"

(Fotogramma)

"Tanti nemici, tanto onore!". Lo scrive il vicepremier Matteo Salvini, su Facebook, postando un articolo di stampa che riporta notizia dei vari attacchi al ministro dell'Interno, negli scorsi giorni, dai settori cattolici a quelli della sinistra.

E' il secondo post che Salvini dedica in poche ore all'argomento: ieri, condividendo un video su Twitter, il ministro aveva sottolineato come "gli insulti di radical-chic, presunti VIP e "intellettuali", dall'Italia e dall'estero, non mi toccano minimamente: mi basta il vostro affetto! Avanti tutta!".

"L'espressione appartiene storicamente alla retorica propagandistica di Benito Mussolini", scrive in una nota il capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali, Federico Fornaro. "Leggerla oggi sul profilo Twitter del ministro dell'Interno - prosegue - testimonia la volontà di Salvini di sdoganare non soltanto uno degli slogan principe di Mussolini, ma al tempo stesso di lanciare un messaggio chiaro alla destra estrema a riconoscersi nel nuovo Duce, il condottiero impegnato nella battaglia contro i migranti".

"Il Presidente del Consiglio Conte cosa attende ancora per richiamare pubblicamente Salvini al suo ruolo istituzionale di ministro dell'Interno, totalmente incompatibile con slogan di questo genere?", sottolinea il capogruppo di Leu.