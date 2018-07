'Avvenire': "Clima xenofobo, Salvini pesi le parole"

(Fotogramma)

"Vergogniamoci": con questo titolo in prima pagina 'Avvenire' interviene sull'atto di violenza subito dalla atleta azzurra Daisy Osakue colpita all'occhio dal lancio di uova e sul dibattito relativo al clima di razzismo in Italia.

"Noi italiani dovremmo vergognarci tutti insieme - scrive il direttore Marco Tarquinio in un editoriale sul quotidiano della Cei - perché quel volto segnato è certamente il volto di una cittadina italiana dalla pelle nera, ma è ancor più il volto del nostro Paese nella stagione amara che stiamo attraversando: un volto che presentiamo al mondo e a noi stessi". Per il direttore di 'Avvenire', "anni di pensieri cattivi e di parole e propagande dure, di crescenti povertà materiali e morali eccitate contro altre povertà stanno producendo bullismi assurdi, atti violenti, assalti folli".

Prosegue Tarquinio: "Dicono che non c'è razzismo in ciò che è accaduto e per di più il ministro dell'Interno Salvini ha ritenuto di liquidare come 'sciocchezze' gli allarmi di quanti denunciano il clima xenofobo e i rischi di escalation razzista. Pesi bene le parole - avverte il quotidiano della Chiesa italiana - guardi la realtà e ascolti anche altre voci della destra italiana. Negare l'evidenza di diversi episodi non fa altro che assolvere e ingigantire il mostro. Reagiamo di civiltà".