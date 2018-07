Rai, Salvini chiama Berlusconi

(Fotogramma /Ipa)

Telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega, a quanto si apprende, avrebbe espresso stupore per la posizione assunta da una parte di Forza Italia sul no alla nomina di Marcello Foa come nuovo presidente Rai. Una scelta che secondo il ministro dell'Interno accomunerebbe quella parte del partito azzurro alle posizioni del Partito democratico. Fonti della Lega descrivono però come "ottimo" il rapporto tra i due leader.