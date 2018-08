Boschi: "Martina guida il Pd perché era vicesegretario"

Maria Elena Boschi, (Fotogramma)

"Noi un congresso lo dobbiamo fare sul serio. Martina guida il partito perché era il vicesegretario, l’assemblea ha fatto una scelta però abbiamo bisogno del congresso il prima possibile. Non perché sia la soluzione di tutti i nostri problemi, però è l’unico modo per rilanciare il Pd e soprattutto per chiarire quale è la visione del partito". Lo dice Maria Elena Boschi, intervistata dal ‘Corriere della Sera’.

"E una volta che si sceglieranno la linea e il leader -aggiunge- dovranno finire tutte le divisioni. E l’unico modo per essere credibili. Perché noi l’opposizione non la dobbiamo fare a Renzi e Gentiloni ma a Di Maio e Salvini". Quanto all’ipotesi di una leadership affidata ad una donna, "vedremo -risponde Boschi- mai dire mai".