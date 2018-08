Salvini denunciato per odio razziale

Il post di Matteo Salvini oggetto della denuncia per odio razziale dell'Associazione Baobab Experience

Una denuncia per odio razziale nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. A sporgerla un'associazione che da tempo con i suoi volontari si occupa di migranti, Baobab Experience. Oggetto della denuncia un post di qualche giorno fa del vicepremier che ha scatenato l'indignazione dell'Associazione. Commentando sui social la sentenza della Cassazione in base alla quale la frase "dovete andare via" rivolta ad alcuni immigrati minacciati ed aggrediti è un'aggravante con finalità di discriminazione, ovvero di odio razziale o etnico, Salvini aveva scritto per ben tre volte "Andate via!", accompagnando il tutto con una faccina sorridente.

L'associazione ha così deciso di passare alle vie legali. "Il ministro dell'Interno - si legge in una nota di Baobab - ha delegittimato la sentenza a mezzo Twitter riproponendo, di fatto e ripetutamente, la stessa locuzione: "andate via". Per questo - scrivono - appare configurarsi il reato di diffusione idee fondate sull’odio etnico o razziale: Salvini fomenta un'allarmante intolleranza sociale".

"Riteniamo - accusa ancora Baobab - che il clima di intolleranza, di questi ultimi mesi, verso migranti ed immigrati nel nostro paese sia strettamente connesso alla politica respingente e denigratoria delle migrazioni, e anzi, che lo alimenti nel peggior modo possibile. L'accoglienza è lo specchio della civiltà, si tratta di un concetto semplice che esprime una rosa di significati che parlano di diritti umani e di libertà di movimento. [...]. Crediamo infatti che la politica e la sua sete di consensi facili abbia le maggiori responsabilità di quanto sta accadendo nel Mediterraneo e per le strade delle nostre città. La propaganda facile e le parole dure come pietre - aggiunge Baobab - stanno facendo riemergere un razzismo preoccupante che sentiamo il bisogno di fermare".

La reazione del ministro? Un post su Facebook corredato di faccine sorridenti ad accompagnare alcune foto di volontari e assistiti dall'associazione e la didascalia: "L'associazione Baobab Experience mi ha denunciato per “odio razziale”. La colpa? Aver scritto su Facebook: “Andate via!”. Non scherzo", aggiunge, allegando il link alla denuncia.