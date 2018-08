Berlusconi 'stacca' in Sardegna

(Fotogramma)

Silvio Berlusconi è partito per qualche giorno di relax da trascorrere in Sardegna. Il leader di Forza Italia, accompagnato da Francesca Pascale, ha deciso così di 'staccare' dalle fatiche e dalle pressioni della politica, che pure lo hanno inseguito nella recente, breve degenza al San Raffaele di Milano.



Un periodo, dunque, che almeno nelle intenzioni dovrebbe consentirgli di riprendere fiato dopo le tensioni con l'alleato Matteo Salvini legate al momento alla vicenda Rai. Che si è ripercossa negativamente sulle relazioni tra alleati e che solo un nuovo chiarimento tra i due leader potrebbe contribuire a raddrizzare.

Se, per il momento, non ci sono indizi di una possibile puntata del Capitano in Costa Smeralda, Berlusconi resterebbe tuttavia convinto della necessità di non mandare a monte l'edificio del centrodestra. A meno che non sia Salvini a dare i primi colpi di piccone, sotto forma di campagna-acquisti dei forzisti delusi.