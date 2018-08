Decreto dignità, ok della Camera

Via libera del decreto dignità alla Camera. A favore hanno votato in 312. I contrari sono stati 190, 1 astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

"Stop alla pubblicità sul gioco d'azzardo, stop alle delocalizzazioni selvagge. Stop alla burocrazia con taglio di redditometro, split payment e spesometro. Più tutele ai lavoratori, senza penalizzare gli imprenditori onesti. Stiamo cambiando questo Paese con i fatti, non con le promesse", scrive su Facebook il Movimento 5 Stelle.

"Per me e per tutto il gruppo di maggioranza, sia del Movimento 5 Stelle che della Lega, sono stati giorni importantissimi e impegnativi - ha detto in un video postato sul proprio profilo Facebook il vicepremier Luigi Di Maio - non è stato semplice approvarlo, non era un decreto semplice perché combatte le lobby del gioco d'azzardo, le aziende prenditrici e non imprenditrici. Abbiamo detto basta". "E' un decreto dignità 2.0 perché ci sono anche delle novità, oltre quelle già inserite, sul gioco d'azzardo, più incentivi per il lavoro a tempo indeterminato per i giovani sotto i 35 anni, abbiamo inserito nuove possibilità dal punto di vista delle delacalizzazioni", ha aggiunto sottolineando: "Non voglio dire che sia la panacea di tutti mali, ma che sia un buon inizio".

"Approvato il #DecretoDignità alla Camera, un primo importante passo in avanti per la lotta al precariato, il contrasto all'azzardo e la semplificazione fiscale. Orgoglioso di guidare un Governo che lavora per cambiare davvero questo Paese ", ha scritto su Twitter il premier Giuseppe Conte.