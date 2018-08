"Salvini condannato nel '99 per lancio uova", il tweet di Renzi

Matteo Renzi (Fotogramma)

Matteo Renzi risponde a Matteo Salvini, che ieri, commentando l'identificazione dei responsabili dell'aggressione all'atleta azzurra Daisy Osakue, aveva etichettato gli autori del gesto come "tre idioti". "Matteo Salvini ironizza sulla vicenda di Daisy Osakue dicendo che chi lancia uova è un cretino - scrive Renzi su Twitter -. Condivido la definizione. Sapete per cosa è stato condannato nel 1999 Matteo Salvini? Lancio di uova. Come si autodefinisce allora il nostro ministro dell'Interno?".

La vicenda tirata in ballo da Renzi riguarda fatti avvenuti a Milano 19 anni fa, quando durante una manifestazione Salvini aveva contestato i rappresenti istituzionali. In quell'occasione erano state lanciate diverse uova sulle auto. Intanto, per Daisy ci sono buone notizie: la discobola azzurra potrà partecipare agli Europei di Berlino. Il controllo all'occhio nel quale è stata colpita ha dato esito favorevole e i medici hanno dato l'ok alla sua partecipazione alla rassegna continentale, in programma da lunedì nella capitale tedesca.