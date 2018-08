Salvini: "Legge Mancino? Sto con Fontana"

(Fotogramma)

"Io d'accordo con Fontana? Certo". Matteo Salvini commenta così all'Adnkronos la proposta del ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana, che stamane in un post su Facebook ha suggerito di abrogare la Legge Mancino definendola "sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". "Alle idee, anche le più strane - ha sottolineato ancora Salvini -, si risponde con altre idee, non con le manette".

La proposta, contenuta in un lungo post, ha scatenato l'ira delle opposizioni, con Pd e Leu che hanno chiesto la convocazione urgente del ministro Salvini in Parlamento. Proteste anche dall'Ucei, l'unione delle comunità ebraiche italiane. Applausi a Fontana, invece, dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.