Rai, convocato ufficio presidenza della Vigilanza

(Fotogramma)

A quanto apprende l'Adnkronos è stato convocato per domani mattina alle 8.30 l'Ufficio di Presidenza della Commissione di Vigilanza Rai. All'ordine del giorno le comunicazioni del presidente Alberto Barachini e programmazione dei lavori. La convocazione è "un forte segnale politico per la riaffermazione delle prerogative del Parlamento nella vicenda della nomina del presidente della Rai" ha detto all'Adnkronos il senatore del Pd Francesco Verducci, componente della Vigilanza.

Il Consiglio d'amministrazione della Rai è stato invece convocato per mercoledì alle 16. A quanto apprende l'Adnkronos, all'ordine del giorno ci sarebbero la nomina del presidente di Viale Mazzini e adempimenti correlati, oltre ai contratti urgenti, quelli cioè per la realizzazione delle puntate autunnali di 'Un posto al sole' e per gli highlights dei programmi calcistici della domenica, questi ultimi in scadenza il 18 agosto.

Riguardo a Marcello Foa, bocciato dalla Commissione di Vigilanza, oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha detto all'Adnkronos che "è legittimamente consigliere, per motivi di età è anche consigliere anziano... fin quando non ci sarà un presidente si andrà avanti così. Io spero sempre, come cattolico, che ci sia un 'pentimento' da parte di Berlusconi. Confidiamo...".

A stretto giro è arrivata la replica di Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia e membro della Commissione di Vigilanza Rai: "Al sottosegretario Giorgetti che invoca il 'pentimento' di Silvio Berlusconi facciamo sommessamente notare che sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. La candidatura di Marcello Foa è stata mal gestita e la partita è finita lì. Non ci sono tempi supplementari o una gara di ritorno. Non ci pentiremo mai di aver rispettato leggi e procedure; semmai è la Lega che dovrebbe fare un esame di coscienza (politico s'intende...) sul metodo sbagliato che ha voluto seguire, perché il presidente Rai deve essere una figura di garanzia per tutti i cittadini e tutte le sensibilità politiche".