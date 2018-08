Fico: "Via indennità di carica"

(Fotogramma)

"Questo pomeriggio la Camera ha approvato il bilancio del 2017 e quello di previsione per il 2018. Su alcuni aspetti è potuto già intervenire l'attuale ufficio di presidenza, ma c’è ancora molto lavoro da fare. L'obiettivo è uno: rendere la Camera sempre più efficiente e vicina ai cittadini". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Per questo - spiega - stiamo lavorando a un concorso per introdurre a Montecitorio energie e competenze nuove. La Camera deve puntare alla massima capacità organizzativa così da poter assicurare al Paese la massima qualità delle leggi. Il concorso servirà ad agevolare il ricambio generazionale dei dipendenti, un altro elemento positivo. Ogni passaggio del concorso, che dovremmo svolgere nei prossimi mesi, lo condividerò con tutti voi".

"Ci sono poi gli interventi per tagliare i costi. Il primo è il superamento dei vitalizi, con un risparmio - dal prossimo anno - di 43 milioni di euro. Un risparmio tangibile, deliberato dall’ufficio di presidenza al termine di un lavoro serio e approfondito", sottolinea.

"Un altro aspetto su cui interverremo - annuncia Fico - è quello delle indennità per i deputati che ricoprono altri incarichi istituzionali come le presidenze di commissione: ho già rinunciato alla mia indennità di funzione da presidente da 4600 euro al mese. Non sono stato l’unico, anche altri lo hanno fatto".

"Proporrò quindi in ufficio di presidenza di eliminare le indennità anche per tutte le cariche e su questo spero di trovare un accordo unanime. Altri risparmi poi sono ricavabili dal taglio delle auto blu: qualcuno nei giorni scorsi ha scritto che la Camera ne ha acquistate altre, ma non è così. Presto anche le auto di rappresentanza saranno tagliate", incalza Fico.

"Un'ultima cosa a cui tengo è la decisione della Camera di destinare 85 milioni risparmiati alle popolazioni terremotate. Un piccolo gesto che però può essere prezioso", conclude.