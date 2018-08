Di Maio: "Contratto funziona"

(Fotogramma)

La Lega è sempre corretta, è normale avere divergenze su alcuni temi ma il contratto funziona. In Europa, poi, finalmente non siamo passivi e sarà fondamentale per le europee spezzare il duopolio delle coalizioni storiche. E' il senso del ragionamento che, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe fatto il leader M5S e vicepremier Luigi Di Maio nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari 5 Stelle.

Nei primi due mesi di governo sono state fatte molte cose, la prossima tappa sarà il reddito di cittadinanza con una proposta di legge al Senato: la possiamo portare avanti e i soldi ci sono. Sarebbe stato questo il senso delle parole di Di Maio.

Anche il presidente della Camera Roberto Fico ha voluto salutare i gruppi M5S di Camera e Senato. Fico ha ringraziato deputati e senatori augurando loro buone ferie.