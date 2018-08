Rai, Di Maio: "Senza intesa niente presidente"

(Fotogramma)

Nessun presidente se prima non si troverà un'intesa sulla Rai. Ad assicurarlo è il vicepremier Luigi Di Maio che ai microfoni di Radio 24 è tornato a parlare dello stallo sulla presidenza della Rai dopo la bocciatura della nomina di Marcello Foa al settimo piano di Viale Mazzini. "Il tema è che per eleggere il presidente della Rai ci vogliono due terzi delle forze politiche della commissione di Vigilanza - ha detto Di Maio -. Per me, finché non si troverà un'intesa tra i gruppi è inutile rimandare un nome alla commissione di Vigilanza".

"Si troverà un'intesa, come si è trovata in passato - ha scandito il vicepremier -. La dobbiamo trovare su valori e principi legati alla persona e non alla lottizzazione politica e allora arriveremo all'obiettivo di eleggere un presidente". Quanto a Foa, ha sottolineato il vicepremier "nessuno può dire che è una persona di partito, è un giornalista che si è distinto con la sua indipendenza. Fabrizio Salini? Non lo conoscevamo fino a 15 giorni prima di nominarlo, quindi non si può dire che l'Ad della Rai sia una persona legata alla politica".

"La verità - ha spiegato Di Maio - è che non si riesce a eleggere un presidente perché noi non stiamo cedendo alle dinamiche della lottizzazione politica, che qualcun altro evidentemente vorrebbe". Intanto, ha detto, il capogruppo del Pd in commissione di Vigilanza Rai, Davide Faraone "questa mattina l'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza sulla Rai si è riunito e ha deciso all'unanimità di inviare una lettera al cda della Rai affinché domani si pronunci sulla scelta di un nuovo presidente dopo la bocciatura parlamentare di Marcello Foa".

"Mi sembra un atto importante - ha aggiunto Faraone - a cui mi auguro il cda voglia dare una risposta urgente. E' assolutamente necessario che il servizio pubblico completi il suo organigramma dopo che il Parlamento, attraverso il voto della Vigilanza, ha bocciato Foa. Il Cda prenda atto della situazione e sblocchi una situazione non più sostenibile''.