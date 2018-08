Annuncio antizingari, Salvini difende capotreno

(Afp)

"Invece di preoccuparsi per le aggressioni a passeggeri, controllori e capitreno, qualcuno si preoccupa dei messaggi contro i molestatori. Viaggiare sicuri è una priorità!". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta in un tweet l'annuncio sul Trenord 2653, in servizio da Milano per Cremona e Mantova, contro 'molestatori' e 'zingari'.

"I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i coglioni". Questo il messaggio che sarebbe stato lanciato attraverso gli altoparlanti di bordo sul regionale.