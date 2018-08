Salvini: "Denunce per odio razziale? Per me sono medaglie"

(Fotogramma)

"Ogni giorno ha la sua denuncia... Per me sono medaglie! #primagliitaliani". Così in un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la denuncia nei suoi confronti da parte di un attivista rom. L'accusa è di odio razziale. La denuncia depositata presso il Tribunale di Roma, sarà seguita legalmente dagli avvocati messi a disposizione da Possibile, si legge nell'articolo linkato nel tweet di Salvini.

Sempre in un 'cinguettio' Salvini era intervenuto anche a proposito di notizie secondo le quali a Vicenza un gruppo di migranti avrebbe chiesto Sky con le partite di calcio, l'aria condizionata, le carte d'identità. "Se questi signori, ospitati a spese degli italiani, non si trovano a loro agio nel nostro Paese sono pregati di trovarsi un'altra sistemazione. Chi scappa dalla guerra non ha bisogno di Sky". La prefettura avrebbe però smentito le prime due richieste confermando quella relativa alle carte di identità.