Moavero: "Crisi Turchia grande lezione per gli anti euro"

(Fotogramma)

"Il mio primo pensiero è di solidarietà verso un paese importante che è anche un attore cruciale negli equilibri commerciali e finanziari del Mediterraneo. Una situazione di crisi così è una cattiva notizia per tutti e richiama tutti noi a una doverosa vicinanza e a un’attenta vigilanza delle possibili conseguenze nel breve termine del crollo della lira turca". Intervistato sul Foglio, il ministro degli Esteri Enzo Moavero spiega perché la crisi finanziaria della Turchia è una grande lezione per gli anti euro.

"Quanto sta avvenendo in Turchia - sottolinea - deve farci riflettere su un punto particolare che riguarda anche il nostro continente: trovarsi all’interno di una area solida come l’Europa, vale a dire di un’area capace di avere una moneta unica forte per più stati diversi e di creare tra quegli stati una rete di protezione in caso di problemi, è un vantaggio. Al contrario, avere una moneta che può fare riferimento unicamente al suo quadro nazionale può non offrire altrettante garanzie dinnanzi a una crisi finanziario e ad attacchi speculativi. Ciò che succede in Turchia andrebbe valutato con attenzione da chi continua ad avere dubbi se avere una moneta come l’Euro sia o no positivo: per me lo è", conclude.