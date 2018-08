80 euro, la rivincita di Renzi: "Copioni"

(Fotogramma)

"Prima ti criticano, poi ti insultano, poi ti odiano. Quindi quando tocca a loro ti copiano". La 'rivincita' di Matteo Renzi, e del bonus da 80 euro, arriva in un video. Sul suo profilo Facebook, l'ex segretario e premier dem ha infatti condiviso una clip con il montaggio di tutti gli insulti al bonus e al suo governo, insulti che talvolta si sono rivelati vere e proprie accuse. A lanciarle, Salvini e Di Maio - che ora però promettono di non eliminare la misura un tempo tanto vituperata -, ma anche Taverna, Di Battista e Grillo.

"Vedere Salvini e Di Maio - scrive ancora Renzi - difendere gli #80euro non ha prezzo. Date un occhio a questo video e sentite come definivano gli #80euro: una mazzetta, una ****ata, un atto di cinismo. Loro - conclude il senatore, sono il Governo del cambiamento. Cambiano idea, infatti, ogni giorno".

Nel breve filmato, scorrono uno dopo l'altro i rappresentanti gialloverdi, allora non ancora al governo. La vicepresidente del Senato Paola Taverna, ad esempio, che parla di "mazzetta legalizzata in busta paga"; l'ex deputato M5S Alessandro Di Battista: - "Sono sempre soldi nostri - dice - che danno evidentemente per comprare un voto, come gli 80 euro" - il ministro Salvini, che bolla come "cazzata" la misura, e Di Maio che afferma: "Renzi ci ha venduti come nazione per 80 euro". A chiudere la clip, il garante pentastellato Beppe Grillo: "Ottanta euro - dice - è vero cinismo".