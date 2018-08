Viminale: "Nessuno stop a assunzioni polizia"

(Fotogramma)

"C'è copertura finanziaria, e quindi nessuno stop da parte del governo: oltre alla conferma del turnover, ci sarà il piano di assunzioni straordinarie. Tra poche settimane è atteso il via libera dal Mef". E' quanto si apprende da fonti del Viminale a proposito di nuove assunzioni nel comparto sicurezza.

"Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Funzione pubblica, è in corso di riscrittura formale. Il testo - assicurano le stesse fonti - verrà articolato in due parti: assunzioni da turnover e assunzioni straordinarie. Per questo sono stati chiesti alcuni dati di dettaglio ai Corpi interessati".