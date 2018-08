Fi-Lega, prove d'intesa

Immagine d'archivio (Fotogramma)

E' durato solo pochi giorni lo 'strappo' tra Lega e Forza Italia sulle regionali in Abruzzo, e ora i partiti guidati da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi provano a ragionare su un'intesa. Dopo aver minacciato la corsa solitaria della Lega, ieri è stato lo stesso segretario regionale del Carroccio Giuseppe Bellachioma a fare marcia indietro, spiegando che, se da Fi dovesse arrivare la richiesta di un incontro chiarificatore "e se ci saranno le condizioni per metterci a sedere allo stesso tavolo, lo farò volentieri e con tutto il piacere. Ma attenzione - ha avvertito - perché se si concordano delle linee comuni e poi, il giorno dopo, gli altri fanno tutto il contrario, per me non ci saranno più i presupposti della serietà e della correttezza".

Parziale dietrofront che è piaciuto al forzista Antonio Martino, responsabile regionale in Abruzzo per l'organizzazione degli azzurri: "Ho letto con piacevole stupore l'intervista del candidato leghista Bellachioma in cui, prendendo spunto dalle parole di Giorgetti di qualche giorno fa, prevedeva la possibilità di tornare insieme. Forza Italia vuole e deve tornare a essere assoluta protagonista. L'Abruzzo potrà quindi giocare un ruolo decisivo in questo processo di rinnovamento".