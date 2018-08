Salvini: "Esenzione fiscale per pensionati anche in Italia"

(Fotogramma)

"Proporrò una zona di esenzione fiscale anche in Italia". E' quanto annuncia con un tweet il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Ci sono migliaia di pensionati italiani che vanno in Spagna e Portogallo per non pagare la tassa su pensioni - conclude -. Io penso che alcune zone del nostro Paese siano molto più belle, accoglienti e ospitali".