Anzaldi: "Esposto a Corte Conti su sms Casalino ai giornalisti"

Palazzo Chigi (Fotogramma)

"Presenterò un esposto alla Corte dei Conti e all'Agcom per sapere se è lecito che il portavoce di Palazzo Chigi Casalino, pagato con i soldi degli italiani, inondi la stampa di sms per fare falsa propaganda contro un partito di opposizione. È una distrazione di risorse pubbliche?". Così su Twitter il deputato dem Michele Anzaldi, che posta lo screenshot di un messaggio inviato da Rocco Casalino, in cui si fa riferimento ai fischi rivolti agli esponenti del Partito democratico durante i funerali per le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.