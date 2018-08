Morto Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale

(Fotogramma)

E' scomparso, all'età di 86 anni, Gaetano Gifuni, già segretario generale della Presidenza della Repubblica e del Senato, nonché ministro per i rapporti con il Parlamento del governo Fanfani.

"Partecipo al dolore della famiglia per la scomparsa di Gaetano Gifuni, segretario generale del Quirinale con i presidenti Scalfaro e Ciampi e a lungo segretario generale del Senato, servendo per molti anni lo Stato nei vertici istituzionali con grande dedizione e profonda competenza" sottolinea in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Una vita al servizio delle istituzioni, al fianco di sette Presidenti del Senato e di due Presidenti della Repubblica, Gaetano Gifuni era nato a Lucera in provincia di Foggia il 25 giugno 1932. Segretario generale della Presidenza della Repubblica dal 1992 al 2006 con Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, prima di allora Gifuni è stato anche Segretario generale del Senato per ben 17 anni (sotto la presidenza di Amintore Fanfani, Giovanni Spagnolli, Tommaso Morlino, Vittorino Colombo, Francesco Cossiga, Giovanni Malagodi e Giovanni Spadolini).

Nel 1987 una parentesi di soli tre mesi come ministro per i Rapporti con il Parlamento del governo Fanfani VI. Laureato in giurisprudenza, nel 1955 Gifuni viene assunto in Confindustria e dopo quattro anni, nel 1959, grazie al superamento del concorso, entra a far parte dell'amministrazione di Palazzo Madama. Padre dell'attore Fabrizio Gifuni, il funzionario del Colle è stato legato da lunga e profonda amicizia all'editore dell'Adnkronos Giuseppe Marra, il quale, in queste ore, esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia.