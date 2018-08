Nave Diciotti, Farnesina chiede aiuto a Ue

(Fotogramma)

Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha iniziato ad attivarsi per chiedere aiuto ai Paesi dell'Unione europea per la nave Diciotti della Guardia costiera italiana, a bordo della quale si trovano 177 migranti, e che resta al largo di Lampedusa senza indicazione da parte del Viminale su un porto verso cui dirigersi. E' quanto si apprende da fonti del governo. I migranti e l'equipaggio sono in sicurezza e costantemente monitorati. Non ci sono novità, riferiscono le stesse fonti, sul gommone con a bordo 70 migranti in acque maltesi.