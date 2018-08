Salvini: "Uniti nel dolore e nella richiesta di verità"

Immagine di repertorio (Afp)

"Uniti nel dolore e nella richiesta di verità e giustizia, determinati a non mollare". E' il tweet del ministro dell'Interno Matteo Salvini, condividendo il disegno - che negli ultimi giorni ha fatto il giro del web - dei due tifosi di Genoa e Sampdoria che, abbracciati, sostengono ciò che resta del Ponte Morandi.



Dal ministro, anche un pensiero ai Vigili del fuoco: "Non smetteremo mai di ringraziarvi per quanto avete fatto e quanto farete. Ma il ringraziamento non basta: da Ministro sono già al lavoro per assumere tanti pompieri in più, migliorare i loro stipendi e i mezzi a loro disposizione. L'Italia è con Voi".