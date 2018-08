Alpini contro Salvini: "Non indossi la nostra maglia"

(Fotogramma)

Agli Alpini non va giù che il ministro dell'Interno Matteo Salvini abbia indossato in occasioni pubbliche la loro maglia con i simboli dell'Adunata del Centenario. L'Associazione Nazionale Alpini, attraverso un comunicato, boccia la scelta del vicepremier di apparire, anche in tv, con la polo delle penne nere. "A seguito delle recenti vicende relative all’utilizzo di nostri marchi e simboli da parte di persone esterne all’Associazione Nazionale Alpini e che a volte rivestono ruoli istituzionali, politici o comunque pubblici, l’Ana - si legge nella nota - ribadisce e riafferma quanto è indicato all’art. 2 del nostro Statuto, ossia che l’Associazione è apartitica".

"Si afferma pertanto - continua l'associazione - che ogni eventuale accostamento dei nostri simboli a situazioni politiche, personaggi politici o altro non è assolutamente promosso né voluto dall’Ana".