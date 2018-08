Boldrini attacca Salvini

(Fotogramma)

Boldrini contro Salvini. "Se è ancora un uomo faccia scendere le undici donne ancora a bordo" della Diciotti, attacca l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, parlando a 'In Onda' su La7. "Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini sta cercando lo scontro a tutti i costi per creare il caos anche con la magistratura, ha reagito in modo provocatorio e ha anche mancato di rispetto al presidente della Camera e sta ricattando alleato". "Se questo è un uomo faccia scendere queste undici donne", ripete Boldrini. Salvini "svia l'attenzione" e "non risolve i problemi degli italiani", conclude l'ex presidente della Camera, sostenendo come "stia vendendo fumo" e "si accanisca sui naufraghi".