Grillo: "Opposizione sparita"

Beppe Grillo (Ipa/Fotogramma)

"Caro direttore, un'esperienza di governo davvero singolare: l'Europa dell'establishment contro, il capitalismo finanziario, i media pure e nessuno sembra mancare all'appello, tranne l'opposizione. Non c'è l'opposizione, sembra di essere circondati da un gruppetto di prefiche (quelle che piangevano a pagamento ai funerali) e non di costruttori di alternative". Lo scrive Beppe Grillo in una lettera al 'Fatto Quotidiano'.

"Ma dove si sono nascosti?", si chiede il garante dei 5 Stelle, che osserva: "Questo governo sembra stia tentando di colmare il vuoto sviluppando una sua opposizione interna: nazionalizzare o fare delle concessioni con delle regole a favore dei cittadini? Non è un dissidio, è un semplice confronto".

"Però - sottolinea Grillo -, se vuoi sapere come la pensano davvero, devi andare a Rimini dove, comunque tu ci sia arrivato, Autostrade per l'Italia non ti abbandona mai, eccola ad accoglierti insieme agli altri sponsor maggiori del meeting di Cl". E aggiunge: "Eccola l'opposizione, rinfrancata dal tono assolutorio della gran lobby: la fiducia nel confessionale della Compagnia Delle Opere non manca mai. Una forma di confessione particolarissima: invece di rimproverarti e punirti, l'ambiente spirituale della gran sagra sublima tutto in sagge parole, mentre i fantasmi di ieri l'altro cercano una qualche consistenza, almeno per la durata della festa riminese".