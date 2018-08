Mussolini vs Boldrini: "Imbarchiamola per la Libia"

Alessandra Mussolini (fermo immagine da video La7)

Duro attacco di Alessandra Mussolini a Laura Boldrini, che ieri è salita a bordo della Diciotti, la nave della Guardia costiera bloccata a Catania con oltre 150 migranti a bordo. Ospite a 'L'aria che tira', su La7, l'europarlamentare si è scagliata contro l'ex presidente della Camera per non essere andata in visita a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi. "Ma vattene a Genova - ha detto - se proprio devi andare, non sulla Diciotti. Ci sono anche gli italiani che hanno bisogno". Quindi l'affondo: "Lasciamola nella nave e imbarchiamola per la Libia".