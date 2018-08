Meloni: "Conte e Di Maio? Parlano come Renzi"

(Fotogramma)

"Conte e Di Maio parlano come Renzi: 'Se gli immigrati che arrivano in Italia non saranno distribuiti in Europa allora taglieremo i fondi alla Ue'". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

"Ma la soluzione all’invasione dell’Italia non è far invadere l’intera Europa, perché un miliardo di africani non ci stanno in Italia, come non ci stanno in Europa. Basta perdere tempo. L’unica soluzione è il blocco navale. Gli immigrati qui non ci devono arrivare!", aggiunge Meloni.