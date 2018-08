Migranti, Salvini: "Scappano dalla guerra e fanno gli schizzinosi?"

(Fotogramma)

"Per il presidente dell'Asgi (Ass. Studi Giuridici sull'Immigrazione, finanziata da Soros) per portare gli immigrati della Diciotti in Albania occorre il loro consenso, altrimenti sarebbe 'allontanamento coatto'. Dicono che scappano dalla guerra e fanno gli schizzinosi su dove andare? Delirio". Lo scrive il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, sui social.