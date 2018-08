Redditi governo, è Giulia Bongiorno la più ricca

(Fotogramma)

Il premier Giuseppe Conte vanta un reddito imponibile di 370.314 euro nell'ultima dichiarazione dei redditi. Per l'incarico di presidente del Consiglio percepirà invece, secondo legge, poco più di 100mila euro l'anno. Dalle dichiarazioni dei redditi dei componenti del governo si intuisce anche la passione del premier per le automobili: Conte dichiara, senza specificare il modello, una vettura con 32 cavalli fiscali, pari a oltre 3mila di cilindrata secondo le tabelle. L'auto è però del '96.

I dati presentati sul sito di palazzo Chigi sono parziali perché buona parte dei componenti del governo deve ancora presentare la dichiarazione dei redditi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, imponibile di 123.635 euro, in fatto di vetture è su un altro pianeta rispetto a Conte: dichiara una Punto del 2008 ereditata per un quarto.

Giulia Bongiorno è la ministra più ricca con 3.566.594 euro dichiarati. La ministra della Pa vanta anche un lungo elenco di proprietà immobiliari. Il ministro più 'povero' è invece Riccardo Fraccaro, Rapporti con il Parlamento: 93.437 euro di imponibile.

I vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno subito ottemperato all'obbligo di pubblicazione dell'anagrafe fiscale. Il ministro del Lavoro e Sviluppo (imponibile di circa 100mila euro), dichiara una vettura del '93, ed ha presentato anche i dati dei suoi famigliari: per il papà 88 euro di imponibile, per la mamma 52mila, per la sorella 7mila e per il fratello zero.

Salvini dichiara i guadagni da europarlamentare, poco più di 100mila euro, e 8.437 euro in dichiarazione come reddito complessivo. Tra gli altri ministri Erika Stefani (Regioni) circa 100mila e due motociclette di grossa cilindrata, da 600 a 1000. Il ministro dei Rapporti con l'Ue Paolo Savona, circa 114mila euro di imponibile, ha invece dichiarato tre autovetture (due Citroen e una Fiat 600 del 2001) e, tra le diverse unità immobiliari di cui gode a vario titolo, tre box e due posti auto.