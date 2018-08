La copertina di Forbes con Di Maio

Luigi Di Maio sulla copertina di Forbes in uno scatto di Oliviero Toscani. Nella foto pubblicata sul mensile, in edicola da oggi, il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro è ritratto in primo piano, sorridente. Sullo sfondo dello scatto della cover story si vede la bandiera italiana.