Renzi sul set: "Io come Alberto Angela? Lui è più bravo"

"Oggi parlare del #David è stata un'emozione profonda" scrive Matteo Renzi su Instagram, dove sta pubblicando una serie di foto di ciak del documentario che sta girando a Firenze. "Sul set è venuta a trovarmi mia figlia Ester: l'idea di questo programma vuole avvicinare anche i più giovani alla cultura, a #Firenze, allo stupore. È un dono grande poter parlare di una meraviglia come il David anche coi propri figli".

Anche su 'Chi', settimanale del gruppo Mondadori in edicola dal 29 agosto, sono apparse alcune foto del senatore del Pd sul set di 'Florence'.

"Ce l'avevo in mente da quando ero sindaco", racconta a 'Chi'. "Io come Alberto Angela? No, lui è più bravo. La politica è il mio lavoro, ma ogni tanto bisogna ossigenare il cervello perché c'è anche la vita e qui a Firenze ci sono le mie radici".