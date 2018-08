Salvini: "Io eroe per Orban? Parole sagge"

(Fotogramma)

"Parole sagge". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato le parole del premier ungherese, Viktor Orban, che lo ha definito un eroe. Sul tavolo dell'incontro di oggi in prefettura a Milano, durato poco più di un'ora, la gestione dell'immigrazione in Europa, ma anche temi economici e politici.

Dal successo di Salvini sul tema immigrazione, ha detto Orban, "dipende la sicurezza dell'Europa". Il ministro dell'Interno italiano "gode in Ungheria di un rispetto assolutamente rilevante" e di "riconoscenza e popolarità" perché "sta dimostrando che l'immigrazione può essere fermata anche in mezzo al mare. Prima di lui nessuno lo aveva fatto". Il premier ungherese attacca, poi, Macron che, sostiene, "è alla guida di una forza europea che sostiene l'immigrazione", mentre "dall'altra parte ci siamo noi che non vogliamo l'immigrazione illegale".

Salvini, ha ribadito che continuerà "a fare quanto fatto fino a oggi". "Possono aprire inchieste e indagini - aggiunge -, ma non mi faranno assolutamente retrocedere o cambiare idea".