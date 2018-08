Basilicata, Carmen Lasorella si candida a governatore

(Fotogramma)

La giornalista lucana Carmen Lasorella ha presentato in un incontro a Potenza il movimento politico ''Lucani Insieme'', in sigla ''LUCi'', con il quale si candiderà alla presidenza della Regione Basilicata alle elezioni del prossimo autunno. Presentato anche il logo di ''LUCi'' in cui sono raffigurate delle fibre ottiche rivolte verso l'alto, un richiamo al cambiamento attraverso l'innovazione. Nella presentazione Carmen Lasorella ha dichiarato di avvertire ''un sentimento forte dei cittadini di andare verso una svolta''.

''Ci metto tutta la buona volontà - ha detto ai cronisti - e credo di avere una storia credibile per poterlo fare. Devo intercettare naturalmente il pensiero, i sentimenti, i bisogni. Chiusura totale a chi ha portato la Regione a questo punto''.

Finora sono due i candidati alla presidenza della Regione Basilicata. Già in giro per i Comuni lucani è Antonio Mattia, scelto dal Movimento 5 Stelle con lo strumento delle ''regionarie'' on line. Negli schieramenti, invece, si dialoga e si discute. La scelta del centrosinistra è segnata dalla vicenda giudiziaria del presidente Marcello Pittella (Pd), sospeso dalle funzioni dal 6 luglio, giorno in cui è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'inchiesta sulla sanità lucana della Procura di Matera.

I legali difensori hanno annunciato il ricorso in Cassazione per l'annullamento dell'ordinanza di arresto e gli esiti sono attesi per settembre inoltrato. Il Pd e il Psi hanno confermato fiducia in Pittella. Nessuna scelta nel centrodestra in cui si susseguono gli incontri. Negli ultimi giorni c'è stata maretta nella Lega con una polemica tra il segretario regionale Antonio Cappiello e l'unico rappresentante in Parlamento, il senatore Pasquale Pepe.