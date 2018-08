Toscani-Salvini, scontro durissimo

(Fotogramma)

“Orgoglioso di non piacere al signorino Oliviero Toscani, che per l’ennesima volta pronuncia parole disgustose e di minaccia degne del peggior centro sociale. In passato ho querelato Toscani, ma non perché ha detto che sarei stato un disastro, bensì per la frase, testuale, 'Salvini fa i pompini ai cretini'. Per fargli cambiare idea sul sottoscritto basterebbe affidargli un lavoro, ma preferisco rivolgermi altrove”. Lo dichiara il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini.

"Mio padre ha fotografato Mussolini a piazzale Loreto, chissà dove fotograferò io Salvini" aveva detto Toscani in un'intervista al 'Corriere della Sera'. E ora con l'Adnkronos replica alle critiche sui social del leader della Lega: "Non mi frega nulla di quello che dice Salvini, per me è come se fosse una scoreggia". "Io lavoro, non ho tempo di guardare i social...", taglia corto il fotografo.