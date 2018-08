"A sinistra ci vuole aria nuova", la ricetta Mentana

(Fotogramma)

"Aria nuova, gente nuova, ma soprattutto idee nuove". Enrico Mentana scuote la sinistra facendo un'analisi della situazione in Europa. "In tutte le fasi di crisi rispunta perentoria la ricetta: 'La sinistra torni a fare la sinistra!', come quando si va a cercare un vecchio vestito perché si dice che possa tornare di moda" scrive il direttore del TgLa7 in un post su Facebook. "Senza pensare che un adulto non può tornare bambino - rileva - nell'illusione di poter guardare il mondo con occhi più innocenti".

Per Mentana "se la sinistra di governo è stata punita contemporaneamente in tutta Europa in modo tanto brutale la diagnosi è chiara: quel modello di partito e quel riformismo di governo non funzionano, non bastano, e quei gruppi dirigenti ne visualizzano la disfatta. Ogni palliativo, ogni maquillage, ogni ritorno al passato lascia il tempo che trova". Dunque, conclude, "ci vuole aria nuova, gente nuova, ma soprattutto idee nuove, e non per concorso".