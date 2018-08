Riace, Viminale: fondi non sbloccati, valutazioni in corso

Il ministero dell'Interno non ha sbloccato i fondi a favore del Comune di Riace. Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione sta valutando le controdeduzioni trasmesse dal sindaco. Lo rendono noto fonti del Viminale, precisando che "è un passaggio necessario, dopo l’accertamento di molte, gravi e diffuse criticità per spese che non risulterebbero ammissibili. Si tratta di anomalie che hanno contribuito ad aggravare le difficoltà finanziarie".