Impresa calabrese registra sito 'legadelleleghe.it': è all'asta

Pronto per essere aggiudicato al miglior offerente il dominio 'legadelleleghe.it'. A mettere in vendita il sito internet 'salviniano' è una società di software calabrese, con sede a Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro.

La registrazione del dominio, secondo quanto emerge, è stata fatta dal titolare della ditta Webcomm, Mauro Notarianni la sera di domenica primo luglio 2018, poco dopo che il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, aveva parlato a Pontida, per il tradizionale raduno, lanciando l'idea della 'Lega della Leghe', un nuovo contenitore a vocazione europea, capace di mettere insieme "tutti i movimenti liberi e i popoli che vogliono difendere i propri confini e il benessere dei propri figli".

A quel punto l'imprenditore ha preso l'iniziativa, decidendosi a procedere alla registrazione del nome del sito. "Il dominio, insieme ad altri simili, tra cui legadelleleghedeipopoli.com, legadelleleghedeipoli.it, sovranita.it, sovranita.online - ha spiegato Notarianni all'AdnKronos - è stato acquistato un po' per gioco, tempo fa, ed è ora in vendita al migliore offerente".