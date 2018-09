'Lezzi da prendere a schiaffi', bufera su assessore Pd Puglia

(Foto Fotogramma)

Con un post su Facebook il Movimento Cinque Stelle interviene sulle parole dell'assessore regionale della Puglia, Giovanni Giannini, ripreso in un fuorionda. "Questo signore è Giovanni Giannini, assessore regionale della Puglia, esponente del Partito democratico. Questo individuo - scrivono nel post i pentastellati - si è permesso di dire che la ministra Barbara Lezzi è 'da prendere a schiaffoni'. Sì avete capito bene! Affermazione di una gravità inaudita! Imbarazzante è stata anche la 'non' reazione del sindaco del Pd di Bari, Antonio Decaro, rimasto in silenzio ascoltando queste vergognose minacce!. Siamo vicini alla nostra Barbara Lezzi... ma sappiamo che sa difendersi benissimo anche da sola".

"Inqualificabili le parole usate nei confronti di Barbara Lezzi, ancor di più perché provengono da un esponente delle istituzioni. Al ministro va tutta la mia solidarietà", scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Twitter, commentando le parole di Giannini.