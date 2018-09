Renzi: "Pronti al 'Ritorno al futuro'?"

(Fotogramma)

"Nella prossima e-news arriveranno le notizie sulla Leopolda. Pronti al 'Ritorno al futuro'? Ricordo le date: 19, 20 e 21 ottobre. Chi vuole iniziare a segnalare la propria presenza: leopolda9@matteorenzi.it". Lo annuncia Matteo Renzi nella sua ultima enews.

L'ex premier sferra poi un nuovo attacco al governo, tornando a parlare della tragedia di Genova. "Nel rinnovare il cordoglio per le vittime, bisogna pensare a ricostruire subito - sottolinea Renzi - Restituire alloggi agli sfollati. Rifare immediatamente questo benedetto Ponte. E realizzare subito la Gronda e il Terzo Valico, accelerando i lavori sul Bisagno e per il Porto. Speriamo che Di Maio e Toninelli abbiano finito di sciacallare sulla tragedia e si mettano al lavoro presto".

Poi rincara su Twitter: "Il ministro #Toninelli ha detto in Aula cose enormi. Cose di cui probabilmente non capisce fino in fondo il significato. Quella di Genova non è una #favoletta ma una #tragedia. E la gestiscono come fossero al Bar dello Sport #toninulla".